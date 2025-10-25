Şanlıurfa'da korkunç olay... Yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundular!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 08:15:00
İHA
Ceylanpınar ilçesinde yol kenarına bırakılmış, silahla vurulmuş iki yabancı uyruklu kişi yaralı halde bulundu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceylanpınar-Akçakale karayolunda, sınır hattına yakın bir bölgede korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; jandarma ve sağlık ekipleri, yol kenarında A.E.D. (15) ile Ahmet Elmudzi El M. (20) adlı iki yabancı uyruklu kişinin silahla vurulmuşhaldebulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

