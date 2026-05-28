Şanlıurfa’da kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

28.05.2026 15:17:00
DHA
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, satılamayan kurbanlık koyunları kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götüren kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 24 yaşındaki genç sürücü Samet Çakır hayatını kaybederken, yanındaki yolcu ağır yaralandı; yola savrulan hayvanlar için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110’uncu kilometresinde meydana geldi. Birecik’te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır’ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü sırada kullandığı kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

