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Şanlıurfa'da mesire alanında kabus: Bebek arabasından 1 metrelik yılan çıktı!

Şanlıurfa'da mesire alanında kabus: Bebek arabasından 1 metrelik yılan çıktı!

20.06.2026 17:50:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da mesire alanında kabus: Bebek arabasından 1 metrelik yılan çıktı!

Şanlıurfa'da piknik yapmak için mesire alanına giden bir aile, ağaç gölgesine bıraktıkları boş bebek arabasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılanın girdiğini fark etti. Büyük panik yaşayan ailenin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatlarla çıkararak doğaya saldı.
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Şanlıurfa'da mesire alanına bırakılan bebek arabasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Piknik yapmak için GAP 3'üncü etap bölgesindeki mesire alanına giden bir aile, bebek arabasını ağacın gölgesine bıraktı. Bu sırada bebeklerini kucaklarına alarak dolaşan aile, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın, bebek arabasına girdiğini fark etti.

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Paniğe kapılan aile, çevredekilerden yardım isterken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı özel yakalama pensesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra ekipler, yılanı doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekipleri, yaz aylarında parklar, mesire alanları ve yeşil alanlarda yılan ve çeşitli haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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