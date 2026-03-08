Şanlıurfa’da okul önünde çocuk istismarı: Çocukları para vererek kandırdı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde okul önünde çocukları istismar eden bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Fevzi Paşa İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İ.A., okul çevresinde dolaşarak çocukları 10 TL harçlık ve meyve suyu vererek kandırdı ve tacizde bulundu.

Şüphelinin istismarı çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.