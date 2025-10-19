Şanlıurfa'da Rojin Kabaiş'e hakaret paylaşımı üzerine gözaltı

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."