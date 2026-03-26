Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verildi

26.03.2026 09:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin tamamında, Haliliye ile Eyyübiye ilçelerinin ise kırsal mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü hatırlatıldı.

"OLASI SORUNLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle kırsal mahallelerimizde meydana gelen taşkın olayları ve yol ağında oluşan bozulmalar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önüne alınarak, Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarda eğitim öğretime 26 Mart 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Valilik, Meteorolojinin son değerlendirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 26 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #sağanak yağış

İlgili Haberler

Mardin'de sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, evleri su bastı Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin bahçe ve bodrum katlarını su bastı.
Diyarbakır’da sağanak sele neden oldu: Köprü su altında kaldı Diyarbakır'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Bir köprü su altında kaldı.
Diyarbakır’da sağanak esareti... Dere taştı, yol su altında kaldı Çınar ilçesinde sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu yol su altında kaldı.