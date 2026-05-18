Şanlıurfa’daki 'cenin' skandalında kan donduran iddia: Ticari amaçla mı kullanıldılar?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlık’ta bulunan plastik varilin içinde 21 insan ceninin bulundu. Şüpheli olay üzerine valilik inceleme başlatıldı. Öte yandan, olayla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda hastane ortamındaki ölü fetüslerin tabi olduğu yasal zinciri hatırlatan Ekinci, sürecin keyfiyete bırakılamayacağını vurguladı. Ekinci, "Belirli gebelik haftasından sonra ölü fetüslerde hastane kayıt işlemleri yapılır; aileye defin konusunda bilgi verilir ve teslim edilir. Aile tarafından alınmayan durumlarda ise belediye ve ilgili kurumlar aracılığıyla defin işlemleri gerçekleştirilir. Tüm bu süreçte kimliklendirme, kayıt, zincirleme teslim ve biyolojik materyalin korunması esastır" dedi.

TİCARİ AMAÇLA MI KULLANILDI?

Ceninlerin saklanma ve bulunma şeklinin yasalara aykırı olduğuna dikkat çeken Ekinci, olayın arkasında farklı niyetler olabileceğine işaret ederek "Tıbbi personelin bu materyali keyfî biçimde kullanması, saklaması, devretmesi veya ticari/meta amaçlı (kozmetik vs.) değerlendirmesi hem etik dışıdır hem de ağır suç kapsamına gelebilir. Ceninler neden orada, soruşturma sonunda açığa çıkacaktır. Aklımda deli sorular var ama bekleyip görelim..." dedi.