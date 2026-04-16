Şanlıurfa'daki okul saldırısında yaralananlarla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

"6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."