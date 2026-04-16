Şanlıurfa'daki okul saldırısında yaralananlarla ilgili yeni gelişme

16.04.2026 15:18:00
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

"6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

İlgili Haberler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları... Bakanlık mülkiye ve polis başmüfettişleri görevlendirdi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları... Bakanlık mülkiye ve polis başmüfettişleri görevlendirdi İçişleri Başkanlığı, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa'daki lise saldırısı: Gözaltı sayısı 18'e yükseldi!
Şanlıurfa'daki lise saldırısı: Gözaltı sayısı 18'e yükseldi! Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 18’e yükseldi.
Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı
Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı Siverek ilçesinde bir lisede silahlı düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.