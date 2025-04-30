Borsa İstanbul güne durgun başladı: Manipülasyon soruşturmasında gözaltı dalgası!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:07

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 9.225,29 puandan yatay bir başlangıç yaptı. Önceki gün satış ağırlıklı seyreden piyasada endeks, günü yüzde 0,88 değer kaybıyla 9.224,84 puandan tamamlamıştı. Açılışta ise önceki kapanışa göre 0,45 puanlık sınırlı bir artış gözlendi.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,19 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi. En fazla kazandıran sektör yüzde 0,97 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ise karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki ilk 100 gününde uyguladığı politikaların ekonomi üzerindeki etkileri tartışılırken, gözler ABD ve Avro Bölgesi’nde bugün açıklanacak büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilmiş durumda.

Analistler, yurtiçinde dış ticaret dengesi, yurtdışında ise ABD'de büyüme ve ADP istihdam raporunun öne çıktığını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 seviyeleri direnç, 9.150 ve 9.050 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

MANİPÜLASYON SORUŞTURMASINDA 15 GÖZALTI KARARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler gerçekleştirdikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında bazı sermaye piyasası araçları üzerinde manipülatif hareketlerde bulunan kişilere yönelik işlem başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile koordineli yürütülen operasyonlar İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Gözaltı kararlarının, sermaye piyasasında güveni zedeleyen ve yatırımcıları zarara uğratan eylemlere karşı önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.