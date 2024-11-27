Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'terör' operasyonu: Gözaltılar var...

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'terör' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:06

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik çalışma başlattı.

GÖZALTILAR VAR

Çalışmaların ardından Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Şanlıurfa

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