Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'terör' operasyonu: Gözaltılar var...
Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik çalışma başlattı.
GÖZALTILAR VAR
Çalışmaların ardından Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Şanlıurfa
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