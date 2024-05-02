Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: Külünçe tarifi...

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:27

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:27

Külünçe, geçmişi zamanında bölgede yoğun olarak yaşamış olan Ermenilerin bir geleneğinden gelen bir tür kurabiyedir. Bugünlerde özellikle bayram zamanlarında pek çok fırında bulabileceğiniz ve evlerde keyifle pişirilen bir lezzettir. Eskiden doyurucu ve uzun süre bayatlamayan yapısı nedeniyle, askere giden gençlerin yanına bolca külünçe verilirmiş.

Külünçe, içerisinde çeşitli baharatlar bulunan ve tatlı veya tuzlu olarak hazırlanabilen bir kurabiye çeşididir. Geleneksel olarak fırınlanan ve özellikle özel günlerde sevdiklerle paylaşılan külünçe, genellikle ev yapımı lezzetler arasında önemli bir yer tutar. Peki, bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte külünçe tarifi...

KÜLÜNÇE TARİFİ

Malzemeler:

10 su bardağı un

2.5 su bardağı ayçiçek yağı

1 silme yemek kaşığı tarçın

1 silme yemek kaşığı mahlep

1 silme yemek kaşığı çemen tozu

1 çimdik tuz

2 yemek kaşığı susam

2.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

2 paket kabartma tozu

2 adet yumurta sarısı

KÜLÜNÇE YAPILIŞI

Bir tencereye şekeri ve suyu alın, ocağın altını açın ve şeker eriyene dek karıştırın.

Şeker erir erimez ocağın altını kapatın ve tencereyi soğumaya bırakın.

Derince bir kaba baharatları ve unu alın, üstüne kabartma tozunu da ekleyin.

Sıvı yağı bir tavada hafifçe ısıtın ve unlu karışıma ilave edin.

Hazırlayıp soğuttuğunuz şekerli suyu da azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru bu şekilde yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

Hamur dinlendikten sonra yumruk büyüklüğünde parçalar kopartın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. Açmış olduğunuz yuvarlağı bir bıçak yardımıyla dörde bölün, böylece 4 adet çeyrek daire elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

Bu şekilde tüm hamuru şekillendirdikten sonra, yumurta sarılarını bir çatalla çırpın ve bir fırça yardımıyla üstlerine sürün.

Bir çatalla üstlerine delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin.

Külünçlerinizi ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Kapalı bir kapta sakladığınız takdirde yaklaşık 2 hafta kadar tazeliklerini koruyacaklardır.

Afiyet olsun!