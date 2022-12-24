Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
24 Aralık 2022 Cumartesi, 19:55
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ'ye yönelik, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şanlıurfa Fetö operasyonu FETÖ/PDY

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