Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ'ye yönelik, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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