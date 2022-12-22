Son Dakika... FETÖ'nün firari şüphelilerine operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve örgüt üyesi olma suçundan hükümlü olan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 adrese yönelik operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.