Son Dakika... FETÖ'nün firari şüphelilerine operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve örgüt üyesi olma suçundan hükümlü olan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
22 adrese yönelik operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
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