Şanlıurfa Siverek'te akılalmaz olay: Bahçedeki yılanı vurmak isterken 3’ü çocuk 5 kişiyi yaraladı!

30.05.2026 17:21:00
DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinin bahçesindeki karayılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen bir kişi, açtığı ateş sonucu facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle çevrede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihmalkar ev sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen H.Ö.'nün (56) av tüfeği ile açtığı ateş sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ö., evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ile yerden seken taş parçaları nedeniyle çevrede bulunan R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6), hafif yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #yılan