Şanlıurfa Siverek'te gerçekleşen kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli oldukları ileri sürülen iki ayrı grubun kavgasında 2 kişi yaralandı.

AA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 20:54
Şanlıurfa Siverek'te gerçekleşen kavgada 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ayvanat Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeği de kullanılan kavgada İzzet B. (24) ve Kamuran B. (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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