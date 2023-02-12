Şanlıurfa Valiliği, 'hasar tespit' uyarısında bulundu: İtibar etmeyin
Büyük depremin ardından ortaya çıkan fırsatçılara önlem amacıyla açıklamada bulunan Şanlıurfa Valiliği, parayla hasar tespiti yaptığını ifade eden kişi ve kurumlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden zaman zaman yağmalama haberleri gelmeye devam ederken, Şanlıurfa Valiliği de fırsatçılara önlem amacıyla bir açıklamada bulundu.
"PARA KARŞILIĞI BU İŞİ YAPTIĞINI BELİRTENLERE İTİBAR ETMEYİN"
Depremden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki 100 ekibin kent genelinde hasar tespit çalışması yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, "Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. Para karşılığı bu işi yaptığını ifade eden kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?