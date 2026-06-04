Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

4.06.2026 11:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı

Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlara; 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ile 10 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu