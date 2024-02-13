Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!
AFAD, Suriye'nin Deyrizor kentinde 3.9 büyüklüğü deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Şanlıurfa sınırına 68.12 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.
AFAD, merkezi Suriye Deyrizor olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Şanlıurfa sınırına 68.12 kilometre uzaklıkta meydana geldiği açıklandı.
Deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Deyrizor (Suriye) - [68.12 km] Akçakale (Şanlıurfa)
Tarih:2024-02-13
Saat:10:06:30 TSİ
Enlem:36.235 N
Boylam:39.92 E
Derinlik:6.6 km
Detay:https://t.co/WN3Pp1N2TL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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