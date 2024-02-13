Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!

AFAD, Suriye'nin Deyrizor kentinde 3.9 büyüklüğü deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Şanlıurfa sınırına 68.12 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:54
Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!
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AFAD, merkezi Suriye Deyrizor olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Şanlıurfa sınırına 68.12 kilometre uzaklıkta meydana geldiği açıklandı.

Deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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