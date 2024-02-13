Şanlıurfa'da deprem mi oldu? 13 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Şubat Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 13 Şubat Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:26
Şanlıurfa'da deprem mi oldu? 13 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Şubat'ta meydana gelen depremler...

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Suriye'nin Deyrizor kentinde 3.9 büyüklüğü deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Şanlıurfa sınırında 68.12 kilometre uzaklıkta olarak açıklandı.

13 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:28:01 -.-  1.7  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

07:43:03 -.-  2.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

07:32:08 -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                                           

06:01:54 -.-  2.1  -.-   KARAKOCAS-SABANOZU (CANKIRI)                      

05:54:00 -.-  1.3  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

05:48:57  -.-  1.4  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           

05:31:48  -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

05:31:17  -.-  1.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       

05:05:41  -.-  1.7  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          

05:01:19  -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:53:50  -.-  1.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:52:39  -.-  2.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       

04:51:20  -.-  1.9  -.-   MERDIVENLER-(MALATYA)                             

04:39:17 -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:04:42  -.-  2.0  -.-   BAKIRLI-SABANOZU (CANKIRI)                        

04:03:38  -.-  2.2  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

03:43:12  -.-  1.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:40:16  -.-  1.8  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

03:26:38  -.-  2.1  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

03:10:10  -.-  2.0  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         

02:59:45 -.-  1.5  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          

02:52:20  -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       

02:50:40  -.-  2.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:24:06  -.-  2.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:07:49  -.-  2.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

01:40:15 -.-  3.0  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 

01:22:12  -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

01:06:20 -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

00:48:05  -.-  2.3  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

00:30:11  -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

00:22:59  -.-  1.6  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              


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