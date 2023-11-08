Şanlıurfa’da 10 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:46
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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