Şanlıurfa’da 10 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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