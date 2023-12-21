Şanlıurfa'da 145 öğrencinin ardından... Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrencinin karın ağrısı şikayetinde bulunmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruldu.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, etkinlikte getirilen gıdaları tüketmeleri üzerine rahatsızlandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine okula ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler, karın ağrısı şikayetinde bulunmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle kontrolleri yapıldı.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda yedikleri yemeğin ardından 145 öğrenci rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı.
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