Skandallar sürüyor... 145 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 145 öğrenci tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:19
Skandallar sürüyor... 145 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Bunun üzerine ilk belirlemelere göre, 145 öğrenci ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.


Şanlıurfa yemek Zehirlenme ilkokul

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