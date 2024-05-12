Şanlıurfa'da 15 yaşındaki işçi, şantiyede çalışırken hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:54

Güncelleme: 12.05.2024 - 09:54

Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşatta yardımcı eleman olarak çalışan Abdullah Çevik, başına briket düşmesi sonucu yaralandı.

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Çevik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

