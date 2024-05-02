1 Mayıs'ta 'iş cinayetinde' öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çırçır fabrikasının çatısını söken işçileri taşıyan vincin kaynak yerinden kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen işçilerden Necati Er (44) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bakır Karataş (22) ise hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:31
1 Mayıs'ta 'iş cinayetinde' öldü
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1 Mayıs'ta iddiaya göre, vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Durumu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

 


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