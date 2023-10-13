Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:49
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı!
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Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında; Eskişehir’den Mardin’e giden 34 RR 432 plakalı yolcu otobüsü, 34 BF 059 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kazada, otomobille çarpışan otobüs kontrolden çıkarak yan yattı. Metrelerce sürüklenen otobüs, iş yeri önünde park halindeki tıra çarparak durdu.

Yaşanan feci kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa

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