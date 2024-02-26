Yolcu gemisinde 'kolera' alarmı: Karantinaya alındı

Norwegian Dawn isimli gemi, Mauritius açıklarında karantinaya alındı. Çok sayıda yolcunun mide rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:23
Yolcu gemisinde 'kolera' alarmı: Karantinaya alındı
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3 bin kişiye ev sahipliği yapan Norwegian Dawn isimli gemi, çok sayıda yolcuda rapor edilen bir mide hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Norwegian Cruise Line tarafından işletilen geminin Mauritius açıklarında karantinaya alındığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, "Norwegian Dawn'ın 13 Şubat 2024 Güney Afrika seferi sırasında, az sayıda misafir mideyle ilgili hafif hastalık belirtileri yaşamıştır. Geminin Port Louis, Mauritius'a dönüşünün ardından, geminin yönetim ekibi yerel yetkililerle bir araya gelerek gemideki herkesin sağlığını güvence altına almak için alınan önlemleri ve yapılanları teyit etti" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın ardından, gemide kolera salgının patlak verdiği ileri sürüldü.


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