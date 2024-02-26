Yolcu gemisinde 'kolera' alarmı: Karantinaya alındı
Norwegian Dawn isimli gemi, Mauritius açıklarında karantinaya alındı. Çok sayıda yolcunun mide rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.
3 bin kişiye ev sahipliği yapan Norwegian Dawn isimli gemi, çok sayıda yolcuda rapor edilen bir mide hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Norwegian Cruise Line tarafından işletilen geminin Mauritius açıklarında karantinaya alındığı belirtildi.
Şirketin açıklamasında, "Norwegian Dawn'ın 13 Şubat 2024 Güney Afrika seferi sırasında, az sayıda misafir mideyle ilgili hafif hastalık belirtileri yaşamıştır. Geminin Port Louis, Mauritius'a dönüşünün ardından, geminin yönetim ekibi yerel yetkililerle bir araya gelerek gemideki herkesin sağlığını güvence altına almak için alınan önlemleri ve yapılanları teyit etti" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kararın ardından, gemide kolera salgının patlak verdiği ileri sürüldü.
Norwegian Dawn haberleri kolera haberleri Salgın haberleri Karantina haberleri yolcu gemisi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Damadı, iddiayı doğruladı
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
- Dünyayı metan gazı sardı