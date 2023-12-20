Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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