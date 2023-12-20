Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:10
Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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