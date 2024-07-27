Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda kırsal Hasırlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 680 mermi ile 2 yelek ele geçirdi.
Operasyonda ev sahibi H.K. gözaltına alındı.
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