Adana'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Adana'da metruk bina, park ve bahçelerde uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:37
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı metruk binalar ile park ve bahçelerde araştırma yaptı.

Çalışmada uyuşturucu kullandığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

Operasyon anları polis kamerasınca kaydedildi.


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