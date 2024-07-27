Adana'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:38

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı metruk binalar ile park ve bahçelerde araştırma yaptı.

Çalışmada uyuşturucu kullandığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

Operasyon anları polis kamerasınca kaydedildi.