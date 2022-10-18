Şanlıurfa’da 350 polis ile 'torbacı' operasyonu: 48 gözaltı
Şanlıurfa’da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına önelik kent merkezi ve ilçelerde 350 personelin katılımıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 48 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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