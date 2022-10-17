Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:00

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kentteki 5 ikamet ve bir işyerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, 82 gram sentetik bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 23 zanlıyı yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı.