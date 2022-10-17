Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
Yalova'da polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 11-15 Ekim'de il genelinde silah kaçakçılığı yapan ve silah bulunduran şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotim ile KOM Şube Müdürlüğü resmi, sivil ve motorize ekiplerinin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda, silah kaçakçılığı ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçu şüphelisi oldukları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.
ARAMALARDAN 'CEPHANELİK' ÇIKTI
Adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 370 çeşitli çap ve marka fişek, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!