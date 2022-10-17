Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:30

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 11-15 Ekim'de il genelinde silah kaçakçılığı yapan ve silah bulunduran şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotim ile KOM Şube Müdürlüğü resmi, sivil ve motorize ekiplerinin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçu şüphelisi oldukları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

ARAMALARDAN 'CEPHANELİK' ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 370 çeşitli çap ve marka fişek, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.