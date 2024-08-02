Şanlıurfa'daki 'katliam' gibi kazada yeni ayrıntı: 5 çocuğun ölümüne neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:21

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:41

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa K. kaza sonrası araçta bulunan başka bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Gece saatlerinde Eyyübiye Polis Merkezine giden Mustafa K., otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek polislere teslim oldu.

AŞIRI HIZ ÇOCUKLARI HAYATTAN KOPARTTI

Yapılan kontrolde alkol kullanmadığı öğrenilen Mustafa K.’nın kaza sırasında aşırı süratli olduğu iddia edildi. Mustafa K.’nin Asayiş Şube Müdürlüğünde, yaşı küçük olan yabancı uyruklu arkadaşının ise Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

6’SI ÇOCUK 8 KİŞİYE ÇARPTI

Dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi önünde yaşanan kazada Mustafa K’nin (19) kullandığı 34 GB 7089 plakalı otomobilin parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına dalması sonucu Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) hayatını kaybetti.