Kahramanmaraş'ta 120 kişinin yaşadığı binadan 6 kişi kurtuldu
Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan ve 120 kişinin oturduğu belirtilen 7 katlı binadan sadece Aysel Parmaksız ile 3 çocuğu ve 2 komşusu sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depremde, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde her katta 4 dairenin bulunduğu 7 katlı Ceylan Apartmanı da yerle bir oldu. Apartmanda 120 kişinin yaşadığı ancak sadece 6 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.
Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu. Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.
İKİNCİ DEPREME HASTANEDE YAKALANDI
Enkazdan 8 saat sonra çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi.
Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ve korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyleyen ?Parmaksız, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız Ceylan Apartmanı'nda yaklaşık 120 kişi yaşadığı belirtiliyordu. İlk depremde yıkıldı. Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü. Beni de üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın. Tüm birikimimizi, eşyalarımızı, kirada kaldığımız evimizi kaybettik. Şimdi sadece üzerimizdeki elbiselerimiz ile çadırda yaşıyoruz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bizim gibi ailelere bir an önce banyo yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir konteyner verilmesini istiyoruz."
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