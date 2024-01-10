Öğle yemeğinde yedikleri puding hastanelik etti: 55 öğrenci zehirlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, okulda verilen pudingden de numune alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 55 öğrenciyi Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.
Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, okulda verilen pudingden de numune alındı.
Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'