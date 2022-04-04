Şanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın doğum günü gerginliği
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı.
Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı.
Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu.
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