Şanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın doğum günü gerginliği

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

İHA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:57
Şanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın doğum günü gerginliği
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı.

Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı.

Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu.



HDP Abdullah Öcalan

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