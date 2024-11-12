Şanlıurfa'da acı olay: Banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi’nde Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Şanlıurfa
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