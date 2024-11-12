Şanlıurfa'da acı olay: Banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay: Banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:08

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi’nde Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Şanlıurfa

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