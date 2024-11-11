Şanlıurfa’da pes dedirten olay: Caminin kapısını kırıp, su içinde bırakmışlar!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde caminin kapısını kıran kişi ya da kişiler, içeriye hortum çekip musluğu açtı. Sabah namazına giden cemaat camiyi su bastığını görünce şok yaşadı.

Şanlıurfa’da pes dedirten olay: Caminin kapısını kırıp, su içinde bırakmışlar!
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:37

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’nde yaşandı.

Sabah namazını kılmak için camiye giden yurttaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. 

HORTUM ÇEKİP MUSLUĞU AÇMIŞLAR

Caminin içinin göl haline geldiğini fark eden yurttaşlar, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü.

Manzara karşısında şok olan yurttaşlar, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı.


Etiketler: #Şanlıurfa #hortum

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