Şanlıurfa'da acı olay: İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü
Şanlıurfa'da, Müslüm Karaoğlan (20) yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.
Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde 27 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU, KURTARILAMADI
Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
- Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
- Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni!
- Bağ evinde avukat dehşeti
- Suç duyurusunda bulunacağız
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt