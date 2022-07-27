Şanlıurfa'da acı olay: İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü

Şanlıurfa'da, Müslüm Karaoğlan (20) yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:13
Şanlıurfa'da acı olay: İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü
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Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde 27 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU, KURTARILAMADI

Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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