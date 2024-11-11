Çatı tamiri sırasında işçilerin bulunduğu asansör devrildi: 1 ağır, 2 yaralı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:13

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:13

Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Müzesi’nde, saat 10.30 sıralarında binanın çatısını tamir eden Mehmet Özel (34) ile Veysel Candan’ın (15) bulunduğu asansör devrildi.

Özel ve Candan, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özel’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.