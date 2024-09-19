Şanlıurfa'da acı olay: Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3) boğuldu.

Şanlıurfa'da acı olay: Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:20

Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen kanal çevresinde oyun oynayan Yusuf Bozkurt, bir anda dengesini kaybedip suya düştü.

Bir süre suyun yüzeyinde sürüklenen çocuk, akıntıyla gözden kayboldu. Bozkurt’tan haber alamayan ailesi, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı.

Kanalda Yusuf Bozkurt'u hareketsiz gören aile, kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkarıp Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Şanlıurfa #sulama kanalı #boğulma

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