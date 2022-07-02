Şanlıurfa'da asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:37

Şanlıurfa'da bir grup esnaf, dövize endeksli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından döviz kurundaki düşüşü Haşimiye Meydanı'nda davullu zurnalı halay çekerek kutlamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret komisyonu ile birlikte dün asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğunu duyurdu. Şanlıurfa'da bir tekstil firmasında düzenlenen moral motivasyon gecesinde, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye yükselmesi halaylarla kutlandı.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladılar. Geceye katılan Bölge Müdürümüz Osman Oktay çalışanlarımızın birliği ve mutluluğu daim olsun temennilerini iletti."