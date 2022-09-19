Şanlıurfa'da AVM'de yumruk yumruğa kavga!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:36

Karakoyunlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin teras katındaki restoran bölümünde 18 Eylül Pazar günü, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bu kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZOR AYIRDI

Yumruk yumruğa kavga sırasında restoranda yemek yiyen bazı kişiler, masalarından kalkıp dışarı çıktı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Kavga, bir yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.