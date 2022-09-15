AVM önündeki silahlı kavgada yeni ayrıntılar
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’nin kafeteryasında başlayan ve önüne taşan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Aralarındaki alacak-verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri esnada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin 3 şüpheli aranıyor.
Dün gece saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir AVM önünde iddiaya göre, iki grup aralarındaki alacak-verecek meselesi sebebi ile AVM içerisindeki bir kafeteryada buluştu.
Tarafların arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay AVM’nin önüne taştı. Bu sırada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 43 yaşındaki Yaşar Metin ve beraberindeki 41 yaşındaki T.T. ile 22 yaşındaki U.N.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise bölgeden yaya olarak kaçtı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya Özel Medar Hastanesi’ne kaldırılan 43 yaşındaki Metin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görülen 54 AFN 265 plakalı otomobil polis ekiplerince incelemeye alınmıştı.
Ekiplerce araç içerisinde gerçekleştirilen incelemelerde boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulunmuştu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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