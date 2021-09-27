Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:49
Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir binanın 4’üncü katındaki balkona çıkan 7 yaşındaki down sendromlu Melisanur Geçgel, dengesini kaybedip düştü.

Yere düşen küçük kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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