Şanlıurfa'da 'barfiks' faciası: 16 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer Faruk Aslan (16), hayatını kaybetti.
Sırrın Mahallesi Cumhuriyet Parkı'ndaki halı sahada dün akşam saatlerinde barfiks çekmek isteyen Ömer Faruk Aslan'ın asıldığı demir direk devrildi.
Kanlar içinde yere yığılan genci görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Aslan, kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Faruk Aslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi ile polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Şanlıurfa
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