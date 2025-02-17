Yer Şanlıurfa... Asansör 5. kattan düştü: Aynı aileden 5 kişi ölümden döndü!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 07:24

Güncelleme: 17.02.2025 - 08:03

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.