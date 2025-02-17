Yer Şanlıurfa... Asansör 5. kattan düştü: Aynı aileden 5 kişi ölümden döndü!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düşen asansördeki aynı aileden 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Şanlıurfa #asansör
En Çok Okunan Haberler
-
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor...'