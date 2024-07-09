Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki 34 BM 1275 plakalı otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 DY 6831 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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