Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:15

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:16

M.B. yönetimindeki 34 BM 1275 plakalı otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 DY 6831 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.