Otomobil alev alev yandı!

Pendik, sahil yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:58
Otomobil alev alev yandı!
Abone Ol google-news

Yangın, saat 23.00 sıralarında Pendik sahil yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VZ 752 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. 

Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilden uzaklaştı. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 

Polis ekipleri Pendik sahil yolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Pendik haberleri otomobil haberleri alev haberleri

İlgili Haberler

Bağcılar'da otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kişi öldü

Bağcılar'da otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kişi öldü
2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Çin'in dev otomobil üreticisi Avrupa Komisyonu'ndan duruşma talep ediyor

Çin'in dev otomobil üreticisi Avrupa Komisyonu'ndan duruşma talep ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler