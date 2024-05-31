Şanlıurfa’da 'change' operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:00
Şanlıurfa’da 'change' operasyonu: 5 tutuklama
Abone Ol google-news

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 15’inin gümrük kaçağı, 7’sinin hacizli araçta kullanıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.D. (26), B.D (24), A.K. (26), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24) ,M.Y. (36) F.K. (46) ve T.Y. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, E.Ö. (26), B.D. (24), M.D. (26), M.K. (24) ve A.K. (26) tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


change haberleri Şanlıurfa haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-2' operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 45 şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-2' operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 45 şüpheli yakalandı
'Uyuşturucu' ticaretinden 22 yıl hapsi bulunan kadın operasyonla yakalandı

'Uyuşturucu' ticaretinden 22 yıl hapsi bulunan kadın operasyonla yakalandı
Kütahya’da suç örgütüne eşzamanlı operasyon: 5 gözaltı

Kütahya’da suç örgütüne eşzamanlı operasyon: 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'
Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi
'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı

'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor
TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!
Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!

Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!